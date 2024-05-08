Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за майского снегопада

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Жителям и гостям столицы рекомендовали для поездок по городу пользоваться общественным транспортом в связи с майским снегопадом. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Водителей также попросили быть аккуратнее за рулем из-за неблагоприятных погодных условий в Москве. Так, автомобилистам напомнили, что на дорогах нужно соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров.

"Внимательно следите за дорогой, не отвлекайтесь на телефон. Это сделает поездку безопасной для вас и других участников движения", – уточнили в департаменте.

При этом водителям порекомендовали в связи с майским снегопадом заранее снижать скорость перед пешеходными переходами. В пресс-службе предупредили, что обстановку на столичных дорогах круглосуточно мониторят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД.

Ранее Гидрометцентр России предупреждал, что в Москве 8 мая прогнозируются облачная погода с прояснениями, мокрый снег и дождь. Температура воздуха днем в столице будет в пределах 5–7 градусов, а в Подмосковье – от 3 до 8 градусов. При этом северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, ожидаются порывы до 17 метров в секунду.

