Городские службы предупредили об усилении ветра до 20 метров в секунду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, порывы которого достигают 16 метров в секунду. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

При этом синоптики ожидают усиление ветра до 20 метров в секунду.

В столице принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Также на дежурство в круглосуточном режиме вышли аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, а электросетевым организациям дали указание привести в готовность источники аварийного питания.

Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения.

В связи с непогодой москвичей попросили быть внимательнее на улице, не стоять под деревьями и не оставлять вблизи них транспорт.

Ранее Дептранс Москвы предупредил, что в некоторых столичных районах начался снег, поэтому автомобилистам рекомендуется придерживаться дистанции и скоростного режима, а также избегать резких маневров.

В городе объявили оранжевый уровень погодной опасности в ночь на 9 и 10 мая из-за заморозков. Они ожидаются с 21:00 8 мая до 09:00 9 мая и в такие же часы в ночь на 10 мая.

