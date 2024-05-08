Сильный ветер ожидается в столице до конца дня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сильный ветер прогнозируется в Москве после 12:00 8 мая. Он сохранится до конца дня, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Москвичей предупредили, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В связи с этим горожан призвали соблюдать внимательность на улице.

Вместе с тем Дептранс Москвы предупредил, что в некоторых столичных районах начался снег, поэтому автомобилистам рекомендуется придерживаться дистанции и скоростного режима, а также избегать резких маневров.

"Внимательно следите за дорогой, не отвлекайтесь на телефон. Так поездка будет безопасной для вас и других участников движения", – говорится в телеграм-канале Дептранса.

По данным Гидрометцентра РФ, 8 мая в столице ожидаются облачная с прояснениями погода, мокрый снег и дождь. Температура воздуха днем в столице будет в пределах 5–7 градусов, в Подмосковье – от 3 до 8 градусов.

Кроме того, в городе объявили оранжевый уровень погодной опасности в ночь на 9 и 10 мая из-за заморозков. Они ожидаются с 21:00 8 мая до 09:00 9 мая и в такие же часы в ночь на 10 мая.

За прошедшие сутки в Московском регионе выпало до 35% от месячной нормы осадков. На метеостанции ВДНХ и в Тушине зафиксировали 4 миллиметра осадков, на Балчуге – 6 миллиметров, а в Бутове – 10 миллиметров.

На фоне непогоды было принято решение о переносе мотофестиваля, который был запланирован на 11 мая. В Дептрансе уточнили, что новая дата мероприятия станет известна позднее.

