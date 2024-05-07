Власти посоветовали столичным ресторанам закрыть летние веранды из-за непогоды

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Столичным предприятиям общественного питания рекомендуется закрыть летние веранды из-за сильного ветра с порывами до 14 метров в секунду, указывается в телеграм-канале городского департамента торговли и услуг.

"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, укрепить конструкции, закрыть зонты и временно прекратить эксплуатацию сезонных кафе", – добавили там.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с RT, небольшого потепления в столице стоит ожидать лишь в субботу, 11 мая.

"Уже 11 мая вероятность заморозка в Москве минимальная. Но температуры невысокие, в диапазоне от 9 до 14 градусов тепла в субботу и воскресенье (11-го и 12-го числа. – Прим. ред.). Небольшой кратковременный дождь", – сказал он.

Синоптик напомнил, что ночью 7-го числа в столичном регионе выпало достаточно много осадков. На станции ВДНХ зафиксировали 2 миллиметра осадков, однако в некоторых местах Подмосковья этот показатель достиг 9 миллиметров, уточнил он.

"Причем днем в Серпухове выпало 7 миллиметров, а ночью – 9 миллиметров, то есть всего 16 миллиметров. А я напомню, что норма майская составляет 61 миллиметр. То есть в Серпухове четверть месячной нормы выпала всего за один день", – объяснил Вильфанд.



По его словам, за ночь в Михайловском выпало 7 миллиметров осадков, в Черустях и Можайске по 5 миллиметров, а во Внукове и Домодедове – по 4. При этом ночью в Кашире зафиксировали 5 миллиметров, а днем – еще 7 миллиметров. Значительные осадки, добавил синоптик, ожидаются в Московском регионе и в течение 7-го числа.

"Преимущественно дождь и небольшой мокрый снег. Выпадет такое же количество осадков, как ночью, примерно", – уточнил он.

Температура на второй пятидневке мая, предупредил Вильфанд, будет очень холодной – на 8–10 градусов ниже многолетних значений. Специалист указал, что это означает отрицательные ночные температуры, а по Подмосковью столбики термометров могут упасть до 4–5 градусов мороза. В частности, ночью 8 и 9 мая будет от 1 до 3 градусов мороза, а днем – до 5 градусов тепла, уверен он.

7 мая 2024 года стало самым холодным за последние 25 лет, ранее рассказывал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. Минувшей ночью столбики термометров опускались до 0,2 градуса холода. Последний раз температура ниже нуля в этот день опускалась в 1999 году, а до этого – в 1953 году.