Мотофестиваль в Москве перенесен из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мотофестиваль в Москве, который был запланирован на 11 мая, перенесут из-за погодных условий. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Безопасность и комфорт всех участников дорожного движения – приоритет для нас. Как только погода позволит, мы обязательно организуем крутое и драйвовое шоу", – отметили в ведомстве.

В Дептрансе уточнили, что новая дата мотофестиваля станет известна позднее.

Открытие мотосезона в Москве планировалось провести 11 мая на смотровой площадке Воробьевых гор. Байкеры должны были проехать по Садовому кольцу около 35 километров и завершить свой маршрут на Воробьевых горах.

Закрытие прошлого мотосезона состоялось в Москве 23 сентября. В этот день любители байков проехали колонной от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу. Заммэра Максим Ликсутов рассказал, что интерес к мототранспорту и количество мотоциклистов в столице ежегодно увеличивается и именно поэтому задача таких акций – напомнить о правилах дорожного движения и безопасности.