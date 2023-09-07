Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Закрытие мотосезона состоится в Москве 23 сентября, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, в этот день любители байков проедут колонной от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу.

Для участников фестиваля подготовили насыщенную программу. Перед началом мотопарада их ждут развлекательные и спортивные мероприятия, выступления каскадеров и популярных артистов.

Ликсутов рассказал, что интерес к мототранспорту и количество мотоциклистов в столице ежегодно увеличивается, и именно поэтому задача таких акций – напомнить о правилах дорожного движения и безопасности.

"Мы будем рады новым участникам, ведь закрытие мотосезона – яркое событие в жизни нашего города. Мы развиваем транспортную сеть и снижаем аварийность на дорогах по поручению Сергея Собянина", – подчеркнул заммэра.

20 августа на Северном речном вокзале прошел Мотодень. В рамках мероприятия для гостей организовали квест "Москва – город для мотоциклистов", насыщенную музыкальную программу и другие активности.