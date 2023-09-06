Москвичам рассказали о выходных на МУФ-2023 в Гостином Дворе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комплекса социального развития Москвы

В последние выходные, 9 и 10 сентября, гости Московского урбанистического форума (МУФ) в Гостином Дворе смогут бесплатно посетить лекции, посмотреть спектакли, побывать на экскурсиях, поучаствовать в мастер-классах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В субботу, 9 сентября, в 11:00 состоится лекция "Эмоциональный интеллект: как научиться управлять эмоциями". Гостям предложат задуматься о важности этого ключевого навыка будущего, так как современному человеку необходимо быть гибким, уметь быстро адаптироваться к меняющимся реалиям и работать в стрессовых ситуациях. Преподаватель Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы Анна Черепанова расскажет посетителям о развитии эмоционального интеллекта, покажет практические упражнения. Вход на мероприятие свободный.

В 13:00 пройдет лекция "Найти своих: как бесплатно составить родословное древо в Москве?" от специалистов Главархива Москвы. Они расскажут гостям о доступных возможностях и о том, что нужно знать для составления родословной не выходя из дома. Помогут экспертам лидер клуба мемуаристики "Линия жизни" Ирина Шайдецкая и фигуристка, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров и блогер-миллионник Василиса Даванкова.

В 14:30 пройдет лекция "Стресс-серфинг: от энергии стресса к ресурсному состоянию", на которой желающие узнают, как стать устойчивее в стрессовой ситуации. Участникам мероприятия помогут руководитель центра компетенций по развитию и обучению социальных работников Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы, кандидат психологических наук Екатерина Алямкина, а также художник и блогер Олег Романенко.

Для юных зрителей и тех, кто хочет вернуться в детство состоится семейный спектакль "Москва. Мир. Детство" в 12:00. В 16:00 эксперты вместе с гостями найдут ответы на вопросы, как москвичи относились к своему здоровью и питанию, как менялись их привычки и образ жизни вместе с развитием города и изменилось ли восприятие столицы и ее жителей за минувший век, в рамках литературной дискуссии "Булгаков и Москва: путешествие во времени".

Субботнюю программу Урбанфорума в Гостином Дворе завершит лекция "Здоровье и успех: как сделать качественный прорыв в жизни", которая начнется в 18:00. Заведующий отделением онкоурологии и онкогинекологии Российского научного центра рентгенорадиологии, президент Ассоциации молодых урологов Александр Дзидзария расскажет о способах достижения результатов при помощи правильного отношения к здоровью.

В воскресенье, 10 сентября, посетители Гостиного Двора обсудят темы выбора профессии на интерактивной лекции "Как стать профессионалом в своей области: синергия навыков и призвания души", которую проведет директор колледжа по подготовке социальных работников имени Е. И. Холостовой Тимур Гайнуллин в 12:00. Далее состоится лекция лекции "Почему нас нельзя полностью заменить искусственным интеллектом?" от замдиректора колледжа по подготовке социальных работников имени Е. И. Холостовой Евгении Быль.

В 16:00 посетителей форума ждет литературная дискуссия "Три Москвы Марины Цветаевой", приуроченная ко дню рождения столицы. Гостей приглашают поговорить о составляющих цветаевской Москвы.

В Гостином Дворе 9 и 10 сентября можно бесплатно посетить обзорные экскурсии, которые начинаются каждые 20 минут возле зоны "Регистрация". Каждая экскурсия рассчитана на 60 минут.

Для детей будут доступны творческие мастер-классы по росписи сумок и пряников, изготовлению витражных картин и игрушек, декору скворечника, а также научные и игровые шоу и популярный квест "Москва – лучший город Земли".

Ранее сообщалось, что шоу флайбордистов состоится 9 и 10 сентября на Московском урбанистическом форуме в "Лужниках". Посетить его можно в бассейне для вейкбординга в зоне "Мой район". Каждое выступление длится около 20 минут. Они будут начинаться в субботу и воскресенье в 13:00, 17:00 и 20:00. Специалисты покажут самые разные трюки – штопор, сальто с поворотом, слалом и другие.

Москвичам рассказали о программе МУФ в "Лужниках"