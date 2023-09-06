Шоу флайбордистов состоится на Московском урбанфоруме 9–10 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Шоу флайбордистов состоится 9 и 10 сентября на Московском урбанистическом форуме в "Лужниках". Посетить его можно в бассейне для вейкбординга в зоне "Мой район", информирует портал мэра и правительства столицы.

Каждое выступление длится около 20 минут. Они будут начинаться в субботу и воскресенье в 13:00, 17:00 и 20:00.

"Флайбординг появился чуть больше 10 лет назад. На специальной доске, которую приводит в движение реактивная сила воды, профессиональные спортсмены поднимаются на высоту четырехэтажного дома и показывают акробатические трюки", – говорится в сообщении.

Специалисты покажут самые разные трюки – штопор, сальто с поворотом, слалом и другие. Наиболее ярко шоу будет смотреться в темное время суток, когда гидрокостюмы участников украшают светящимися элементами.

В Москве появилось множество территорий, предназначенных для занятия экстремальными видами спорта. В 15 парках установили специальные площадки для фанатов роликов, скейтбордов, трюковых велосипедов и самокатов. На таких участках организовывают тренировки, состязания и показательные выступления.

Ранее сообщалось, что в рамках МУФ на площадке программы "Мой район" состоится традиционная серия летних игр "Что? Где? Когда?". Посетители смогут сыграть против знатоков клуба 9 и 10 сентября с 11:00 до 21:00. Каждое состязание будет длиться час, участие в них примут четыре команды по шесть человек.

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