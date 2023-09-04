Лекция об инвестициях и управлении личными финансами пройдет в "Зарядье" в рамках МУФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Открытая лекция "Женский диалог. Личные финансы и инвестиции: как заставить деньги работать" пройдет 6 сентября на площадке Московского урбанистического форума в парке "Зарядье". Об этом рассказала руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"В условиях ограниченных возможностей инвестирования люди ищут новые способы грамотного размещения денежных средств для сохранения своих сбережений и получения дополнительного заработка. Наша лекция будет посвящена инструментам, которые в текущих условиях заставят деньги работать", – заявила она.

Посетители занятия, продолжила Багреева, получат возможность повысить финансовую грамотность и узнать полезные факты, чтобы успешно применять их в жизни.

Все приглашенные спикеры являются женщинами. Среди них есть известные финансовые консультанты, инвесторы, экономические эксперты и блогеры. Гости смогут ознакомиться с инструментами эффективного планирования личных финансов, с классическими и нетипичными механизмами для инвестиций.

Посетители узнают много нового об облигациях для населения, особенностях деятельности на фондовом рынке, инвестициях в недвижимость и многом другом. Вход на мероприятие свободный. Необходима предварительная регистрация.

На последней неделе МУФ в "Лужниках" гости смогут посетить насыщенную культурную программу. В будни перед зрителями выступят группа Rain Drops, Меги Гогитидзе, Ольга Задонская, Георгий Меликишвили и другие артисты.

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