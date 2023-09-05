Гости Мосурбанфорума в "Лужниках" смогут сыграть со знатоками "Что? Где? Когда?"

Фото: mosurbanforum.ru

Традиционная серия летних игр "Что? Где? Когда?" пройдет на площадке программы "Мой район" в рамках Московского урбанистического форума (МУФ). Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что гости смогут сыграть против знатоков клуба 9 и 10 сентября с 11:00 до 21:00. Будут заданы самые сложные вопросы о Москве. Каждая игра продлится час, участие в ней примут четыре команды по шесть человек в каждой. Ведущим будет известный знаток.

В сообщении поделились, что он предложит участникам крутить волчок. Вопросы будут лежать в конвертах на столах, на какой укажет стрелка, тот и играет в раунде. У команд будет минута, чтобы посовещаться, после этого они должны записать ответ на специальном бланке и отдать ведущему.

Команды, которые дадут правильный ответ, получат балл, продолжили на сайте. В каждой игре – 12 вопросов. Команда, получившая большее число очков, становится победителем.

Уточняется, что регистрация для участия не нужна. Достаточно подойти к подиуму программы "Мой район" в зоне парковки "Южное ядро". В мероприятии из знатоков "Что? Где? Когда?" поучаствуют Борис Белозеров, Алена Повышева, Борис Левин, Дмитрий Авдеенко и другие.

Помимо этого, на площадке состоятся игры специального проекта "Квиз Арена". Вопросы о столице для них составили звезды интеллектуальных телевизионных передач. Игры будут проходить 9 и 10 сентября с 11:00 до 20:00 каждый час.

Ранее сообщалось, что в рамках МУФ в "Лужниках" 8 сентября в 20:00 начнется масштабная тренировка по зумбе. Все желающие будут танцевать под музыку в исполнении группы IOWA.

Также два музыкальных шоу в рамках форума пройдут в большом амфитеатре парка "Зарядье" 5 и 8 сентября. Вход на мероприятия свободный.

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