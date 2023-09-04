Москвичам рассказали, какие мероприятия пройдут в "Лужниках" на последней неделе МУФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На последней неделе Московского урбанистического форума (МУФ) в "Лужниках" для гостей подготовили насыщенную культурную программу. В будни перед публикой выступят группа Rain Drops, Меги Гогитидзе, Ольга Задонская, Георгий Меликишвили и другие артисты. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, 5 сентября состоится стендап-концерт учеников школы актерского мастерства и самопрезентации Елены Борщевой. Помимо этого, в рамках фестиваля "Сделано в Москве" пройдут мероприятия для всей семьи. В частности, мастер-класс Московского планетария по составлению карты Луны.

В пятницу, 8 сентября, в 20:00 начнется масштабная тренировка по зумбе. Все желающие будут танцевать под музыку в исполнении группы IOWA, уточнили в сообщении. Также в течение всей недели с 07:00 до 21:00 будет работать беговой клуб, в котором пройдут групповые тренировки-забеги, лекции по здоровому образу жизни и мастер-классы.

На сайте добавили, что продолжается фестиваль "Баскет XXL". В рамках него можно поучаствовать в тренировках по баскетболу и звездных мастер-классах. Кроме этого, на площадке по-прежнему открыт экстрим-парк, где можно покататься, исполнить трюки на скейтборде, самокате, велосипеде BMX и роликах.

Отмечается, что для гостей подготовили граффити-фестиваль с работами главных российских уличных художников. Любой может поучаствовать в мастер-классах и создать собственные рисунки. В свою очередь, в павильоне "Цифровые технологии Москвы" проведут для детей интерактивную квест-лекцию по безопасности в Сети, мастер-класс "Гонки на клавиатуре".

Также на площадке состоятся паблик-токи "МосХаб. Первые итоги и перспективы развития" и "Покупки в интернете – безопасно: советы и рекомендации", подчеркнули на портале. Ежедневно в 21:00 на фасаде аквакомплекса будет демонстрироваться аудиовизуальный перформанс "Город для каждого", который создали современные медиахудожники при участии нейросетей.

Ранее в "Лужниках" на одной из площадок МУФ установили инсталляцию "Библиотека растений", она выглядит как картотека с ящиками. Гости смогут увидеть розу морщинистую, спирею серую, сирень венгерскую, калину гордовину, барбарис Тунберга.

Помимо этого, в рамках форума в "Лужниках" желающие могут опробовать детские тематические площадки, а взрослые – оценить спорткомплекс для знаний воркаутом и места для отдыха. На площадке рядом с парковкой "Южное ядро" ежедневно по будням с 12:00 и по выходным с 11:00 проходят мастер-классы по кросс-фиту, тренировки на уличных тренажерах, а также занятия по аэробике и спортивной скакалке.

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