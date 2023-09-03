На площадке МУФ в "Лужниках" можно протестировать современные спортивные объекты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба АНО "Мой район"

Юные гости площадки Московского урбанистического форума (МУФ) в "Лужниках" могут опробовать детские тематические площадки, а взрослые могут оценить спорткомплекс для знаний воркаутом и места для отдыха. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За два года в рамках проекта "Проектируем район" в Москве были обустроены 10 современных дворов с уникальным набором уличного оборудования. Оценить и протестировать его сможет любой желающий на площадке Московского урбанфорума в "Лужниках".

Так, современная карусель "Конус" позволяет тренировать силу, ловкость, чувство координации и логику. Это безопасная альтернатива лазанью по деревьям. Также большим спросом у детей пользуется тренажер "Лепестковый барабан", благодаря которому можно развить слух и координацию.

Взрослые любители спорта могут протестировать новые уличные тренажеры, которые устанавливают в разных районах столицы на площадках для воркаута.

На площадке рядом с парковкой "Южное ядро" ежедневно по будням с 12:00 и по выходным с 11:00 проходят мастер-классы по кросс-фиту, тренировки на уличных тренажерах, а также занятия по аэробике и спортивной скакалке.

Сообщается, что все представленные спортивные объекты – это пример того, как реконструируют общественные пространства в рамках проекта "Проектируем район". В основе благоустройства лежит диалог местных жителей со специалистами. При этом отмечается, что все общественные пространства уникальны: их оснащают тем набором оборудования, который на этапе проектирования выбрали местные жители.

"Где-то создают универсальную спортивную площадку и устанавливают столы для игры в теннис, где-то акцент делают на занятия для детей – организуют безопасную и уютную зону с качелями, песочным двориком, каруселями. По проекту "Проектируем район" в 2021–2022 годах обустроили 10 современных дворовых пространств. В этом году откроют еще семь", – отмечают на сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что День города отметят в Москве на 26 фестивальных площадках. Они откроются во всех округах. Гостей ждут мастер-классы, кулинарные шоу, лекции, образовательные викторины.