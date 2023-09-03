День города отметят на 26 фестивальных площадках во всех округах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба автономной некоммерческой организации "Мой район"

День города отметят в Москве на 26 фестивальных площадках. Они откроются во всех округах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что с 8 по 10 сентября гостей ждут мастер-классы, кулинарные шоу на офирах и традиционных печах, лекции, образовательные викторины. Столичные рестораторы подготовят для праздника особое меню, в которое включат жаркое из свиных ребер, жаренного на углях цыпленка по-московски, выпечку.

На сайте уточнили, что центральной площадкой мероприятий станут "Лужники", где сейчас проходит Московский урбанистический форум (МУФ). В частности, здесь организуют соревнования по шашкам, шахматам, уличной рыбалке, скоростному заезду на автосимуляторе, игре "Камень, ножницы, бумага". Финальные турниры пройдут в День города, победители получат денежные призы.

Добавляется, что с 8 по 10 сентября в "Лужниках" также состоятся спектакли московских театров, масштабный фестиваль "Танцы", выступления лучших кавер-групп, кулинарные шоу столичных бренд-шефов и встреча с хедлайнерами.

В центре города будут работать еще три фестивальные площадки, оставшиеся 22 – в остальных округах. Для всех желающих на них подготовили занятия по архитектуре, воркшопы на тему транспорта, образовательные, творческие и кулинарные мероприятия.

Так, мастер-классы пройдут в специальных шале. Гости смогут задекорировать балетные пачки, создать театральные афиши, украсить домашнюю утварь, изготовить из крафт-картона модели трамваев и электробусов. Также желающим предложат придумать авторский дизайн чехлов для проездных карт, создать настольную игру "Мемо" о достопримечательностях и знаковых местах Москвы.

Уточняется, что в архитектурном цеху гостям помогут собрать головной убор "Семь сестер Москвы" в виде знаменитых сталинских высоток и познакомят с декором здания Большого театра. В кулинарных студиях можно будет приготовить сырники, блины, салат оливье и щи. Опытные повара расскажут, как приготовить традиционные московские блюда.

На портале поделились, что мероприятие по спортивному ориентированию "Городское приключение" проведут для детей на площадках в Коптеве, Северном Медведкове и Теплом Стане. На всех площадках пройдет спортивный конкурс "Самый сильный".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что 9 и 10 сентября в столичных парках можно будет бесплатно прокатиться на аттракционах. Именно этот вариант получил больше всего голосов во время проверки системы электронного голосования. В нем поучаствовали почти 430 тысяч человек.

До этого стало известно, что 9 сентября состоится второй парад трамваев. Исторические вагоны направятся от депо имени Н. Э. Баумана через ВДНХ до разворотного кольца "Останкино". Отмечалось, что колонна поедет в 11:30. Выставка назначена с 12:00 до 17:00 на Сельскохозяйственной улице, доме 9, строении 8.

Мастер-классы для юных посетителей МУФ пройдут в парке "Зарядье"