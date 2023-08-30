Собянин: аттракционы в столичных парках в День города будут бесплатными

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Юлия Иванко

В День города, 9 и 10 сентября, в столичных парках можно будет бесплатно прокатиться на аттракционах. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что именно этот вариант получил больше всего голосов во время проверки системы электронного голосования. В нем поучаствовали почти 430 тысяч человек.

Как добавили на портале мэра и правительства Москвы, горожанам предлагали ответить на вопрос "Какое мероприятие для жителей вы бы выбрали на День города?". Большинство отметили вариант "Бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного и школьного возраста в парках города".

Отмечается, что дети и взрослые смогут покататься на 258 аттракционах в 21 парке, подведомственном столичному департаменту культуры. Они смогут попрыгать на батутах, почувствовать себя машинистами сказочного поезда, прокатиться на каруселях и побродить по веревочным городкам. Предварительная регистрация не нужна, попасть на аттракционы можно будет в порядке живой очереди, уточнили в сообщении.

В акции поучаствуют Московский зоопарк, парки "Северное Тушино", "Красная Пресня", "Ангарские пруды", "Митино", "Сокольники", "Фили", "Кузьминки". Также музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", Бабушкинский парк, усадьба Воронцово.

Помимо этого, примут участие парк Дружбы, Таганский парк, Лианозовский парк, этнографическая деревня "Бибирево", парк у прудов "Радуга", Перовский парк, Измайловский парк, парк 50-летия Октября и Парк Горького.

Ранее сообщалось, что первоклассники смогут бесплатно проехать по Московской канатной дороге 1 сентября. Кроме того, юным пассажирам разрешили взять с собой одного из родителей.

Также в День знаний школьники смогут бесплатно побывать в Музее детства и на смотровой площадке в Центральном детском магазине на станции метро "Лубянка" в Москве. На кассе нужно будет показать профиль в приложении "Дневник МЭШ" или предъявить документ, подтверждающий, что им нет 18 лет.



Собянин: аттракционы в столичных парках в День города будут бесплатными





