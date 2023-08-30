Школьники смогут бесплатно посетить Музей детства в ЦДМ в День знаний

Фото: пресс-служба Центрального детского магазина

Посещение обновленных Музея детства и смотровой площадки в Центральном детском магазине на станции метро "Лубянка" в Москве будет бесплатным для школьников 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ЦДМ.

"В конце августа мы завершили реконструкцию Музея детства и смотровой площадки ЦДМ. Нам было важно успеть ко Дню знаний, чтобы первыми гостями обновленного пространства стали именно школьники", – приводятся в сообщении слова гендиректора магазина Светланы Фарниевой.

Отмечается, что 1 сентября музей и смотровая площадка будут работать с 10:00 до 21:30. Чтобы попасть туда бесплатно, школьникам потребуется на кассе показать профиль в приложении "Дневник МЭШ" или предъявить документ, подтверждающий, что им нет 18 лет.

В пресс-службе рассказали, что в рамках реконструкции в музее обновили интерьер и экспозицию. Последняя состоит из пяти зон, посвященных мягким игрушкам, куклам, солдатикам, машинкам, героям мультфильмов, а также играм. В музее представлено больше тысячи игрушек 1950–1980-х годов.

Что касается смотровой площадки, то там появилась 55-метровая фотозона с пайетками, а также заработала фотовыставка, посвященная достопримечательностям столицы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что 1 сентября московские школы примут около 1,1 миллиона учеников. По словам мэра, столичная система образования готова к новому учебному году. Кроме того, за год в Москве вдвое сократилось число районов с дефицитом школьных мест.

