День знаний и выставка спортивных достижений пройдут в рамках МУФ в "Лужниках"

Фото: Пресс-служба Комитета по туризму города Москвы

День знаний и выставка спортивных достижений пройдут в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) в "Лужниках". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"С 1 по 3 сентября в рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках" пройдет спортивный День знаний и масштабная выставка "Спорт Экспо – 2023", – отмечается в сообщении.

В пятницу, 1 сентября, все желающие смогут увидеть выставочные стенды крупных спортшкол и академий Москвы на территории Южного спортивного центра. Кроме того, можно будет принять участие в квесте "Спорт, квест, фест", на котором ждут разные загадки и испытания. За прохождение квеста участники получат фирменные призы.

Посетители Урбанфорума пообщаются с ведущими тренерами и спортсменами московских академий, посетят открытые тренировки по бадминтону, настольному теннису. Также можно будет покорить скалодром и принять участие в других состязаниях.

В зоне бегового центра посетителей ждут образовательные лекции от звезд российского спорта. Они состоятся с 1 по 3 сентября. Кроме того, участники смогут обсудить тему пересечения спорта с искусством.

"1 сентября в 17:00 состоится массовая тренировка по зумбе, музыкальное сопровождение организует группа "Руки вверх!". Кульминацией Дня знаний станет парад и музыкальное шоу, в котором примут участие воспитанники спортивных учреждений столицы", – утончили на mos.ru.

В рамках МУФ для посетителей выступят популярные российские исполнители: Ваня Дмитриенко, Galibri & Mavik, The Hatters и другие группы и артисты. Вход на все мероприятия бесплатный.

Ранее сообщалось, что на площадке "Зарядье" пройдут мастер-классы по созданию комиксов, флипбуков и цветочных композиций из бумаги.

В павильоне "Заповедное посольство" в парке Зарядье буду работать творческие мастерские, где любой желающий сможет присоединиться к мастер-классу.

До этого сообщалось, что площадки Московского урбанистического форума посетили уже 3,5 миллиона человек. Московский урбанистический форум проходит в столице до 10 сентября. С программой мероприятий можно на официальном сайте форума.



Москвичам сообщили, чем заняться в "Лужниках" в рамках МУФ 27 августа