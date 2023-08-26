Площадки МУФ посетили уже 3,5 миллиона человек

Фото: портал мэра и правительства/Евгений Самарин

Площадки Московского урбанистического форума (МУФ) посетили уже 3,5 миллиона человек. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Он открылся 1 августа и проходит на четырех площадках: в олимпийском комплексе "Лужники", Гостином Дворе, парке "Зарядье" и Центральном выставочном зале "Манеж", – отмечается в сообщении.

В "Лужниках" гости МУФ могут узнать об инфраструктурных проектах, меняющих столицы. Посетителя увидят достижения столицы в самых разных сферах, включая цифровые технологии, городское хозяйство и благоустройство, промышленность, культуру. На этой локации проходят концерты и мастер-классы. По пятницам и субботам на сцене у Малой спортивной арены проходят ночные дискотеки с участием российских звезд.

Для посетителей форума в Гостином Дворе создали интерактивное мультимедийное пространство, посвященное развитию социальной сферы. В этой локации можно на себя приметь роль врача, просмотреть проекционное шоу с цифровым человеком, испытать симулятор старости, пройти экспресс-тестирование, узнать свой биологический возраст, а также записать музыку своего сердца. В Гостином Дворе проводятся лекции, концерты, спектакли. Для юных гостей создали "Город детства".

В парке "Зарядье" к просмотру доступны инсталляции. Они посвящены десяти крупным проектам Москвы и переменам, которые ожидают столицу. В парке проходят показы кино, лекции, дискуссии, шоу артистов, матер-классы по танцам, занятия йогой, а также тренировки. Недавно там завершился деловая программа МУФ "Москва-2030. Город, устремленный в будущее". На ней эксперты поднимали вопросы урбанизации, социально-экономические вызовы и проблемы изменения климата.

В Центральном выставочном зале "Манеж" для посетителей работают выставка "Станция Манеж", посвященная транспорту. В стилизованном депо посетители могут увидеть вагоны "Иволга 3.0" и "Москва-2020", а также прокатиться на макетах новых вагонов метро и МЦД в натуральную величину. Помимо этого, 37-метровая голограмма в виде прибывающего поезда "Иволга 3.0" с выставки попала в Книгу рекордов России как самая большая в стране.

Московский урбанистический форум проходит в столице до 10 сентября. С программой мероприятий можно на официальном сайте форума.

Ранее сообщалось, что в Гостином Дворе на Московском урбанистическом форуме (МУФ) 26 августа выступят дирижер Юрий Башмет и пианистка Валентина Лисица, а известный психолог Марк Бартон прочтет лекцию о секрете семейных отношений.

Главным событием 26 августа в Гостином Дворе станет музыкальный вечер "Путешествие вокруг света за 60 минут" с участием камерного ансамбля "Солисты Москвы" под дирижера Башмета, который состоится в 20:00 в большом зале "Москва".



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