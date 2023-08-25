Москвичам рассказали о программе Московского урбанфорума в "Лужниках" 26–27 августа

Фото: mosurbanforum.ru

На площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в "Лужниках" 26 и 27 августа пройдут тренировки по джампингу, стендап-концерт и Тесла-шоу, а также другие мероприятия, которые могут посетить москвичи и гости столицы.

В субботу, 26 августа, в "Лужниках" состоится концерт, на котором выступят певица Ханна, группы "Тарантинос" и "MonoЛиза", а днем на сцене у Малой спортивной арены состоится большой стендап-концерт, ведущим шоу в этот вечер станет комик Андрей Атлас. В конце вечера состоится вечеринка в стиле диско. Любой желающий может посетить все эти мероприятия бесплатно и без предварительной регистрации.

Главным спортивным событием в ближайшие выходные станет медиатренировка по джампингу, посетители форума смогут отправиться на мастер-классы на мини-батутах. Финальный сеанс тренировок, сопровождающийся диджей-сетом, состоится в 20:00, этот вечер посетители тренировки проведут вместе с певцом Митей Фоминым. Портал мэра и правительства Москвы предупреждает, что на часть мероприятий потребуется предварительная регистрация.

В этот же день на площадке МУФ пройдет танцевальный мастер-класс и лекция, посвященная истории столичных высоток. Посетители с детьми могут отправиться на выступление писателя и автора проектов для детей Олега Роя.

В первый выходной в том числе состоится квест "Усадьбы Москвы" и мастер-класс "Мастерская мозаики". Для посетителей более старшего возраста проект "Московское долголетие" проведет занятия по гимнастике цигун. Эти мероприятия могут посетить все желающие.

В воскресенье, 27 августа, в "Лужниках" снова состоится концерт, на этот раз выступит группа "Города" и диджей Константин Сидорков. Семьи смогут посмотреть на технику на экскаватор-шоу, посмотреть спектакли "Сказки Чуковского" и "Ладога" от сообщества молодых актеров, режиссеров и хореографов "ЭтоТеатр". Вход на мероприятия свободный.

В одном из павильонов фестиваля городского хозяйства для юных посетителей состоится Тесла-шоу, его можно наблюдать каждые полтора-два часа. Также в этот день выступит известная группа барабанщиков тайко "Нобуси" из Японии. Вход на мероприятия свободный и не требует регистрации.

В последний день недели для любителей спорта и танцев пройдут занятия по барре, йоге, стретчингу с гимнасткой Самирой Мустафаевой и танцевальная тренировка под выступление группы "Иванушки International". Для этого мероприятия посетителям необходимо предварительно зарегистрироваться.

В рамках фестиваля "Сделано в Москве" 26 августа посетители форума смогут отправиться на ярмарку школьной формы, где московские бренды продемонстрируют коллекции одежды, необходимой в преддверии нового учебного года.

В течение двух дней в шатре "Траектория роста" пройдут тестирования для студентов в рамках проекта "Добровольный квалификационный экзамен", IT-квест по программированию героев игры "Майнкрафт" и мастер-класс по развитию дизайн-мышления для детей, а также лекции по нетворкингу для взрослых и многое другое.

Ранее сообщалось, что 26 августа в рамках МУФ на площадке Гостиного Двора состоится масштабная диджитал-вечеринка, которую проведут известные диджеи M.Hustler и Sidorkov. Мероприятие стартует в 22:00 и продлится до двух часов ночи. Для танцев организовано диджитал-пространство, основной достопримечательностью которого стала огромная 3D-проекция в виде шестиметрового цифрового человека.



Жителям столицы рассказали о мероприятиях в рамках МУФ