"Световой тоннель" с 30-метровым экраном установили в рамках МУФ в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Гости Московского урбанистического форума могут увидеть в "Лужниках" арт-объект "Световой тоннель", посвященный технологиям светового дизайна. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что внутри тоннеля установлен 30-метровый экран с анимированной панорамой Москвы. С его помощью посетители МУФ могут посмотреть на ночной город, запустить вихрь из листьев вокруг знакомых зданий, увидеть обитателей Московского зоопарка.

Пол внутри тоннеля выполнен из искусственной травы, на которую можно присесть. Также там проходит тропинка, представляющая из себя напольный экран, который демонстрирует подводный мир с его обитателями. Между тем потолок тоннеля покрыт "звездами", которые собираются в созвездия и галактики.

Кроме того, посетители тоннеля могут ознакомиться со светодиодными решениями по оформлению общественных пространств, которые уже используются, например, в Парке Света в Бибиреве и для украшения площадок "Московских сезонов".

Для детей создатели арт-объекта подготовили интерактивные песочницы: на них проектируется подобие географических карт, которые меняются в зависимости от формы песчаной поверхности. Внимание юных посетителей может также привлечь инсталляция в виде светящегося тигра.

Ранее сообщалось, что в рамках МУФ в шатре "Траектория роста" в "Лужниках" для детей проводят бесплатные тестирования на профориентацию. Прохождение теста занимает примерно 10 минут, а задания представляют из себя несколько вариантов картинок, из которых нужно выбрать понравившуюся.



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