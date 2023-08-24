Выставка автомобилей каршеринга пройдет на Северном речном вокзале в Москве 25 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В честь Дня каршеринга на Северном речном вокзале в Москве 25 августа проведут выставку автомобилей разных сервисов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Посетителям продемонстрируют электромобили, машины премиальных брендов и отечественные авто. Гости смогут посидеть за рулем машин и узнать о них от консультантов сервисов.

"А еще состоится розыгрыш призов для тех, кто с 18 по 25 августа совершил более 2 поездок на каршеринге. Подробности смотрите завтра в соцсетях вашего оператора. Всего выберут 12 победителей – по 3 от каждого сервиса", – говорится в сообщении ведомства.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что автомобилем каршеринга в сутки пользуются около 5–6 человек. Это позволяет снизить нагрузку на дороги и экологию столицы.

С начала 2023 года пользователи каршеринга совершили более 31 миллиона поездок. Ликсутов подчеркнул, что сервисы по аренде авто продолжат улучшать и дальше.

До этого стало известно, что на выставке "Станция Манеж" в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) представили новый лифтбек "Москвич 6". Кроме того, на Урбанфоруме представили городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Дата выхода нового "Москвич 6" остается неизвестной.

