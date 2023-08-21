Москвичам рассказали о программе Московского урбанфорума 22–25 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В рамках Московского урбанистического форума (МУФ) 22 августа состоится концерт ко Дню Государственного флага России. В этот день на Большой спортивной арене выступят музыкант Сергей Бобунец из группы "Смысловые галлюцинации", Вадим Самойлов из "Агаты Кристи", Вячеслав Бутусов и другие.

Отмечается, что концерт начнется в 17:00, все желающие могут посетить его бесплатно, однако необходимо пройти предварительную регистрацию.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, на трех сценах МУФ в течение всей недели будут выступать популярные исполнители. Например, на территории "Лужников" споют Владимир Левкин, Александр Скляр c группой "Ва-банкъ", Стас Ярушин & МузLoft band, Юлия Паршута, Burito и многие другие.

В пятницу, 25 августа, гости форума могут посетить ночную дискотеку, на которой также будут выступать популярные артисты и диджеи. С 23 по 25 августа в 21:30 фасаде аквакомплекса "Лужники" москвичи смогут посетить аудиовизуальный перфоманс "Город для каждого", созданный медиахудожниками и нейросетями.

Для горожан старшего возраста была организована программа от проекта "Московское долголетие", с 22 по 24 августа на сцене у Малой спортивной арены для посетителей выступят финалистка шоу "Ты супер! 60+" Жанна Стома и участник шоу "Голос. 60+" Александр Зорин, а также другие исполнители.

Два новых спектакля компания "ЭТОТеатр" – проект, созданный молодыми актерами, режиссерами и хорегографами, покажет 25 августа, на них можно отправиться всей семьей. Дети могут посмотреть на постановку "Сказки Чуковского" и увидеть историю про доктора Айболита, а спектакль "Ладога" о женитьбе Ярослава Мудрого на прекрасной Ингигерде. В этот же день состоится тренировка по зумбе.

Также для родителей и детей были организованы игры и мастер-классы на площадках "Мой район", "Сделано в Москве", на фестивале городского хозяйства и на других пространствах.

С 23 по 25 августа в городе пройдут дни реставрации, в рамках которых на сцене площадки "Мой район" выступят эксперты с лекциями о знаковых архитектурных объектах города, также москвичи могут послушать лекцию о вкладе волонтеров в сохранение памятников истории и культуры столицы.

В шатре "Траектория роста", где проходят мероприятия на темы саморазвития и предпринимательства, была организована лекция "Клиентоориентированный город: миф или реальность?" и мастер-классы "Семь инструментов планирования, чтобы быть в балансе, достигать высот, зарабатывать и уделять время себе и близким", "Космическое питание: как питаются космонавты" и другие.

Также у молодых людей, которые интересуются сферой бизнеса, появится шанс узнать о проекте "Бизнес-уик-енд" и о его пользе, так как 25 августа его выпускники представят на суд жюри свои бизнес-идеи, реализованные во время обучения. Дети в рамках площадки смогут познакомиться с дизайн-мышлением, приемами программирования и методами оказания доврачебной помощи на примере тренажера-симулятора "Глаша".

Множество других лекций и дискуссий состоится на других площадках "Лужников" на МУФ, например на сцене "Мой район" 22 августа пройдет дискуссия "Ренессанс исторических прогулок" с участием профессионального гида, историка и преподавателя, а 25 августа в павильоне "Цифровые технологии Москвы" проведут паблик-ток "Как цифровые сервисы становятся доступнее для людей".

Ранее сообщалось, что с момента открытия МУФ его посетили более 2 миллионов человек. Самая крупная площадка форума находится в "Лужниках", на ней представлены проекты, которые меняют Москву и более 30 тематических пространств, их можно изучить с колеса обозрения высотой более 30 метров, его установили в дни проведения форума.



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