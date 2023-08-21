Новый лифтбек "Москвич 6" представили в рамках Московского урбанфорума

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Новый лифтбек "Москвич 6" представили на выставке "Станция Манеж" в рамках Московского урбанистического форума (МУФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу автомобильного производителя.

"В рамках Московского урбанистического форума – 2023 заработала выставка, посвященная городскому транспорту. Здесь вы сможете увидеть первый седан С-класса в линейке бренда – "Москвич 6", – заявили в компании.

Кроме того, на Урбанфоруме представили городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е".

В автокомпании не раскрыли сроки начала серийного производства и цену лифтбека "Москвич 6".

Ранее сообщалось, что многофункциональный учебно-тренировочный комплекс "Каскад" представили гостям МУФ в "Лужниках". Когда МУФ закончится, комплекс вернется на учебно-тренировочную площадку. База, где проходят подготовка и повышение квалификации пожарных и спасателей, каждый год модернизируется и расширяется.



Выставка о транспорте Москвы открылась в "Манеже" в рамках МУФ