Учебно-тренировочный комплекс "Каскад" представили на МУФ в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Многофункциональный учебно-тренировочный комплекс "Каскад" представили гостям Московского урбанистического форума (МУФ) в "Лужниках". Он поступил на учебно-тренировочную площадку департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в 2023 году, передает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что спасатели и пожарные, в том числе расчеты быстрого реагирования на мотоциклах, показали ликвидацию последствий ДТП с участием двух автомобилей. Они устранили возгорание, деблокировали человека, оказали пострадавшему первую помощь. Помимо этого, пожарные в специальных теплоотражающих костюмах ликвидировали последствия аварии на газопроводе.

На портале объяснили, что комплекс готовит пожарных и спасателей к тушению пожаров на транспорте и производстве (в том числе при воздействии высоких температур), проведению аварийно-спасательных работ, отработки локализации и ликвидации утечек из трубопроводов и резервуаров.

Он состоит из таких модулей, как проведение аварийно-спасательных работ и тушение пожаров при ДТП, герметизация и ликвидация утечек из трубопроводов и емкостей, тушение пожаров с тепловым потоком большой мощности на промышленных объектах. Это помогает одновременно отрабатывать отдельные учебные задачи или их совокупность, добавили в тексте.

Когда МУФ закончится, комплекс вернется на учебно-тренировочную площадку. База, где проходят подготовка и повышение квалификации пожарных и спасателей, каждый год модернизируется и расширяется.

Уточняется, что в прошлом году на площадке появилось три новых комплекса. Среди них – "Сокол", который предназначен для отработки действий по тушению пожара и при проведении аварийно-спасательных работ в многоэтажных жилых домах, "Ствольщик", дающий возможность отточить навыки по вскрытию кровли. Всего на площадке более 20 тренажеров и комплексов.

На портале добавили, что за последние 10 лет в столице больше чем в 1,5 раза увеличилось количество пожарно-спасательной техники, численность пожарных и спасателей выросла в 2,5 раза. Пожарно-спасательным подразделениям нужно менее 7 минут, чтобы прибыть на место вызова. Также при помощи планомерной профилактической работы более чем в 3 раза снизилось количество происшествий на воде и пожаров.

Ранее сообщалось, что в рамках форума в "Лужниках" открыт фестиваль городского хозяйства. Там представлены интерактивные инсталляции, фотозоны и выставка спасательной и коммунальной техники.

Всего с момента открытия Московский урбанистический форум посетили более 2 миллионов человек. Мероприятие проходит не только в "Лужниках", но и в Гостином Дворе, "Зарядье" и Центральном выставочном зале "Манеж".

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