Площадки Московского урбанистического форума посетили более двух миллионов человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский урбанистический форум с момента открытия посетили более двух миллионов человек. Мероприятие проходит на крупнейших площадках столицы: в "Лужниках", Гостином Дворе, "Зарядье" и Центральном выставочном зале "Манеж". Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Самая большая площадка форума – в "Лужниках". Здесь представлены проекты, которые меняют Москву. В "Лужниках" работает более 30 тематических пространств, осмотреть которые можно с колеса обозрения высотой более 30 метров. Его установили в дни проведения форума.

"Гости могут увидеть достижения столицы в самых разных сферах, среди которых цифровые технологии, городское хозяйство, благоустройство, промышленность, культура. Кроме того, здесь обустроили специальную горку "Путешествие в Рождество", где можно заняться зимними видами спорта", – сообщается на сайте мэра.

С 22 по 27 августа здесь пройдет фестиваль "Сделано в Москве", в рамках которого столичные бренды представят все необходимое в преддверии учебного года.

Вторая площадка форума Гостиный Двор – это интерактивное пространство с экспозицией, посвященной развитию здравоохранения, образования и социальной защиты. Гости могут попробовать себя в роли врача скорой помощи, научиться пользоваться современным медицинским оборудованием.

Также в Гостином дворе можно пройти экспресс-тестирование и узнать свой биологический возраст, записать музыку своего сердца и посетить иммерсивное шоу о жизни людей с деменцией.

В "Зарядье" можно заглянуть в будущее столицы с помощью выставки "Город для каждого". Здесь представлены инсталляции, посвященные 10 мегапроектам Москвы. Помимо этого, в "Зарядье" пройдет фестиваль "Город. Люди. Будущее", программа которого включает более 800 образовательных, культурных, спортивных и других мероприятий.

С 24 по 25 августа в "Зарядье" пройдет основная деловая программа форума "Москва-2030. Город, устремленный в будущее". На одной площадке соберутся более 250 российских и зарубежных спикеров. С 27 по 29 августа в концертном зале "Зарядье" состоится Международный форум инноваций стран БРИКС "Облачный город".

Ранее сообщалось об открытии четвертой площадки Московского урбанфорума –масштабной выставки "Станция Манеж". Здесь проходит выставка "Год нового транспортного каркаса", посвященная настоящему и будущему московской транспортной системы. Выставка открылась 19 августа в Центральном выставочном зале "Манеж". Посетители могут узнать об инновационных транспортных проектах города, а также о том, какие новые станции появятся в столице, как будет обновляться подвижной состав и как изменятся московские городские вокзалы. Прямо возле Манежа в стилизованном депо гости увидят вагоны "Иволга 3.0" и "Москва-2020".