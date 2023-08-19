Собянин сообщил об открытии четвертой площадки Московского урбанфорума

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Четвертая площадка Московского урбанистического форума выставка "Станция Манеж" заработала для гостей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.



Она посвящена настоящему и будущему московской транспортной системы. Каждая зона является мультимедийной и интерактивной. Посетители могут побывать машинистами поезда в симуляторах или отправиться в виртуальную экскурсию по речному маршруту.



"Перед входом стоят настоящие вагоны поездов "Москва-2020" и "Иволга 3.0". А внутри прямо по рельсам ездят макеты этих вагонов в реальную величину. На них можно перемещаться между всеми локациями выставки", – отметил мэр.



Экспозиция находится на двух этажах. Первый посвятили рельсовому транспорту и автомобильным проектам. На цокольном этаже расположились раритетные экземпляры. На "Аллее славы Москвича" установили экспериментальные машины, а на стенде автозавода "Москвич" поместили новые модели и Москвич 6.



"Работает Лекторий. В нем проходят разные мероприятия: лекции и стендапы от урбанистов, актёров, телеведущих и других известных экспертов", – уточнил градоначальник.

Собянин добавил, что дети могут посетить мастер-классы и викторины, за участие в которых можно получить подарки и сувениры. Выставка будет открыта до 10 сентября.



Ранее сообщалось, что фотовыставка, посвященная жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, открылась в переходе между станцией московского метро "Ленинский проспект" и станцией Площадь Гагарина МЦК. Она состоит из работ участников конкурса "Без барьеров". Экспозицию приурочили к 35-летию Всероссийского общества инвалидов.

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