Фотовыставка о жизни людей с ограниченными возможностями здоровья открылась в метро Москвы

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Фотовыставка, посвященная жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, открылась в переходе между станцией московского метро "Ленинский проспект" и станцией Площадь Гагарина МЦК. Она состоит из работ участников конкурса "Без барьеров", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Экспозицию приурочили к 35-летию Всероссийского общества инвалидов, поделился заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. На ней можно увидеть 15 снимков о жизни маломобильных людей.

"Больше рассказывать пассажирам о социальных проектах и повышать удобство и комфорт городского транспорта для каждого – такую задачу поставил Сергей Собянин", – добавил он.

Выставка проходит до 17 сентября. Работы, которые не вошли в нее, размещены на странице Всероссийского общества инвалидов в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и телеграм-канале, уточнили на сайте.

Отмечается, что конкурс "Без барьеров" организовывается Всероссийским обществом инвалидов и Союзом фотохудожников России. В этом году его провели в девятый раз, в нем поучаствовали 363 автора из 67 регионов, в том числе 96 членов Всероссийского общества инвалидов. Всего прислали более 3,3 тысячи снимков.

Конкурс провели в несколько этапов. С 6 февраля по 30 апреля принимались работы, с 1 по 20 мая их отбирали для выставки. Жюри определяло победителей до 20 июня, их объявят и наградят 17 и 18 августа, сказано в сообщении.

На портале напомнили, что в столичном метро для маломобильных пассажиров созданы комфортные условия. На всех турникетах, колоннах экстренного вызова в метро и на МЦК сделали тактильные надписи для слабовидящих горожан. На всех кассах есть индукционные петли для пассажиров с нарушением слуха.

Помимо этого, маломобильным горожанам помогают сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они находятся рядом на протяжении всего маршрута как в метро, так и в наземном транспорте.

Ранее 770 москвичей с особенностями здоровья вышли в финал Московского чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс". Участники проектировали нейросети, создавали роботов и дизайнерскую одежду, состязались в приготовлении блюд, слесарном деле и других занятиях.

До этого в финал первого в России "Технологического конкурса" по ассистивным технологиям вышли 20 проектов. Часть из них уже получила предложения от крупных партнеров.

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