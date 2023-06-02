Собянин подвел итоги первого конкурса по ассистивным технологиям

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В финал первого в России "Технологического конкурса" по ассистивным технологиям вышли 20 проектов. Часть из них уже получила предложения от крупных партнеров. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр рассказал, что одним из участников стал проект "Говорящий город". С ним незрячие, слабовидящие, маломобильные и пожилые граждане смогут ориентироваться на местности самостоятельно. Проект поддержала мэрия Алматы и пригласила разработчиков протестировать его на городских объектах.

Компания "Моторика", в свою очередь, предложила сотрудничество студентам МЭИ. Они представили технологию Sutura, которая создает виртуальную среду, имитирующую движения пациента. Она поможет практиковаться в использовании протеза на медицинских тренажерах, уточнил Собянин.

Еще одним стартапом, отмеченным градоначальником, стал проект "Миолимб". Это технология создания узлов биоэлектрических протезов кисти. Уточняется, что они дешевле и эффективнее зарубежных аналогов. Их тестированием займется компания "МЕТИЗ", а у АО МПО "Металлист" в планах внедрение технологии в свое производство.

Мэр уточнил, что ассистивные технологии делают жизнь людей с ограниченными возможностями комфортнее.

Ранее Собянин заявил, что представители малого и среднего бизнеса с 2011 года выкупили у Москвы свыше 8 тысяч арендуемых помещений. Выкупить участки можно без участия в аукционах по рыночной стоимости, которую устанавливают независимые оценщики, напомнил он.

До этого мэр сказал, что в столице за первый квартал 2023 года в 2,2 раза выросло производство станков для металлообработки. По его словам, такие станки позволяют создавать изделия разной формы и размеров. Они необходимы для автомобильных, строительных, аэрокосмических и электронных предприятий.

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