Собянин: малый и средний бизнес выкупил у города 8 тыс арендуемых помещений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Представители малого и среднего бизнеса с 2011 года выкупили у Москвы свыше 8 тысяч арендуемых помещений. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что выкупить участки можно без участия в аукционах по рыночной стоимости, которую устанавливают независимые оценщики. Больше всего малый и средний бизнес приобретал помещения в центре, на севере и юге Москвы. Купить городскую недвижимость могут те компании, которые арендуют ее не менее двух лет. Кроме того, они должны быть включены в перечень субъектов МСП.



"Немного другие условия – для помещений, арендованных на специализированных аукционах. Их выкупают спустя три года. Сам объект должен быть не меньше пяти лет в списке предназначенных для использования малым и средним бизнесом", – добавил Собянин.

Ранее градоначальник поздравил московских бизнесменов с Днем российского предпринимательства. Вместе с этим он рассказал о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в столице. Например, в 2022 году власти поддержали свыше 16,5 тысячи бизнесменов на сумму более 30 миллиардов рублей.



Собянин: более 100 московских компаний получили поддержку от города