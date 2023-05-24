Собянин: в креативных сферах Москвы работают более 100 тыс предпринимателей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 100 тысяч предпринимателей работают в креативных столичных сферах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Они занимаются промышленным дизайном, моделированием и производством одежды, разрабатывают программное обеспечение и видеоигры, печатают книги, создают кино, музыку, произведения архитектуры", – пояснил мэр.

Собянин подчеркнул, что за последние три года в Москве число предприятий, работающих в творческих сферах, увеличилось на 2,5 тысячи. Вместе с тем выручка выросла почти в 1,5 раза.

Для предпринимателей в столице действует ряд мер поддержки, в том числе возможности льготного кредитования, гранты на покупку оборудования и другие. В частности, творческие предприниматели могут продавать товары в универмаге "Телеграф" и на маркетах Московской недели моды на льготных условиях.

"В развитии книжной отрасли помогает ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. Здесь можно рассказать о новинках и интересных проектах, обменяться опытом, привлечь новую аудиторию и найти партнеров по бизнесу", – добавил мэр.

Получить подробную информацию о поддержке творческих предпринимателей в Москве можно на сайте Агентства креативных индустрий.

В 2022 году в Москве для помощи предпринимателям в условиях санкций появился проект "Фабрика дизайна". Благодаря ему бизнесмены могут сделать вид собственной продукции эстетичным. Производителям оказывается помощь с дизайном промышленного и медицинского оборудования, техники, мебели, транспорта, одежды и других товаров.

