Собянин рассказал о реализации дизайнерских решений в рамках проекта "Фабрика дизайна"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал о реализации дизайнерских решений, которые российские компании получили в рамках проекта "Фабрика дизайна".

"Проект появился в 2022 году, чтобы помочь российским компаниям в условиях санкций разрабатывать собственную продукцию с эстетичным внешним видом", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Градоначальник рассказал, что производителям оказывается помощь с дизайном промышленного и медицинского оборудования, техники, мебели, транспорта, одежды и других товаров.

Собянин отметил, что в 2022 году Агентство креативных индустрий впервые провело конкурс на создание дизайна для компаний из 68 российских регионов. В результате конкурса было заключено с производителями более 20 соглашений о сотрудничестве. Кроме того, на конкурсе смогли познакомиться представители бизнеса с креативной индустрией. В итоге часть компаний смогли поработать с теми, кто участвовал в проекте, но не победил.

"Например, Юлия Короткова не вышла в финал, но сейчас сотрудничает со столичной компанией "Научные развлечения", чье производство находится в "Технополисе Москва", – подчеркнул мэр.

Он также рассказал о Лейсан Гатауллиной, которая создала дизайн зоны для переодевания в детском саду для компании из Санкт-Петербурга. Отмечены и Кристина Белоусова, Ольга Халамцева и Екатерина Егорова, создавшие дизайн упаковки органического удобрения в жидком виде для производства "Терра" из Новгородской области. В свою очередь, Игорь Краснов разработал дизайн водогрейного котла для Кимского радиоэлектромеханического завода из Тульской области.

Собянин заявил, что 24 апреля начнется сбор запросов от предприятий для участия в новом конкурсе "Фабрика дизайна 2.0".

Ранее Собянин рассказал, что объем производства одежды в Москве вырос в 6,6 раза за год.

По его словам, на этот показатель повлиял большой опыт отечественных производителей и уход с рынка иностранных брендов. Мэр уточнил, что в Москве находится более 200 предприятий легкой промышленности.

