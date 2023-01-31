В Москве начался прием заявок на конкурс "Фабрика дизайна 2.0"

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина объявила о старте приема заявок на профессиональный конкурс "Фабрика дизайна 2.0", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Впервые этот конкурс состоялся в 2022 году. Организаторы обработали более 350 заявок из 68 регионов страны. В финал тогда вышли 69 проектов, были заключены более 20 соглашений о сотрудничестве.

"Во втором сезоне участники разработают решения для легкой и тяжелой промышленности. Отдельное внимание уделят заданиям экспортно ориентированных компаний", – рассказала Сергунина.

Технические задания конкурса опубликованы на официальном сайте, предусмотрены направления "Техносуверенитет", "Экспорт", "Бытовой" и "Устойчивость". Выбирать задачи можно до апреля, после чего начнется этап создания предварительных эскизов проектов, а затем работу оценят члены жюри.

Полноценные презентации для потенциальных заказчиков можно будет готовить после отбора. В программу также включены практический семинар и консультации. Сами итоги конкурса подведут в ноябре 2023 года.

Ранее стало известно, что конкурс мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации" вошел в шорт-лист сразу двух престижных премий – конкурсов WSIS Prizes и BOLD Awards.

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