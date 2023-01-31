Более 100 тысяч москвичей стали участниками проекта "Город знаний" в 2022 году

Фото: Агентство "Москва"/Дарья Мясина

Более 100 тысяч человек стали участниками цифрового проекта "Город знаний" в 2022 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На площадке москвичи могут выполнять полезные для города задания и получать за это баллы. За год для участников подготовили более 30 тысяч заданий.

Среди задач также есть не только дистанционные, но и те, которые нужно выполнить в офлайн-формате. Так, москвичи могут оценить библиотечный фонд, посетить тренировки в столичных парках, протестировать технологичные разработки и совершить другие действия. Суммарно жители столицы выполнили более одного миллиона заданий.

В настоящее время на платформе доступно более 100 заданий. Требующие выполнения задачи размещены в разделах "культура", "спорт", "благоустройство" и других.

Более 64% аудитории "Города знаний" составляют женщины, еще свыше 35% – мужчины. Наибольшая активность наблюдается среди пользователей в возрасте от 35 до 44 лет.

Ранее на городском портале "Узнай Москву" запустили викторину, приуроченную к 100-летию со дня рождения советского режиссера Леонида Гайдая. Викторина поможет проверить знания и освежить в памяти кадры любимых фильмов, а также открыть для себя интересные факты из биографии режиссера. Помимо этого, сейчас на портале "Узнай Москву" пользователям доступны более 50 квизов на разные темы.



"Мой район. Навигатор": портал "Узнай Москву" дополнили новым функционалом

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!