Свыше 3 тыс москвичей стали победителями и призерами на конкурсе "Доброе сердце столицы"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы

Победителями и призерами на конкурсе волонтерских инициатив "Доброе сердце столицы" стали более трех тысяч жителей города. В отдельной категории "Спасибо" наградили 126 москвичей, передает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра города Натальи Сергуниной, волонтерство популярно у людей самых разных поколений – горожан среднего, старшего возраста и молодежи. В течение трех месяцев участники проекта делились идеями и опытом, заводили единомышленников и получали новые знания.

"Самой популярной оказалась студенческая номинация – она объединила 14,5 тысячи ребят. А всего конкурс привлек почти 24 тысячи участников. Такой впечатляющий результат говорит об активности и сплоченности волонтерского сообщества столицы", – отметила Сергунина.

Конкурс организовали по направлениям "Проект", "Деятельность" и "Команда", каждое из которых включало три категории. В 2022 году впервые зарегистрировали новые номинации для лидеров волонтерских объединений. Последний этап конкурса организовали в новом форме. Так, деятели не только показывали свои наработки, но и решали задания в рамках практики.

Анна Просвернина, одна из лауреатов в номинации "Я – волонтер", является участницей штаба по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает". За этот год она также задействовала свои силы в 17 значимых городских событиях.

В номинации "Добрая идея" наградили команду, во главе которой стоит Александра Зерюнова. Молодые люди показали проект "Новости волонтеров Москвы". Они создали видеодайджест о всех делах и тех, благодаря кому они происходят.

Ранее сообщалось, что свыше 1,4 тысячи волонтеров осуществляют деятельность на территории пунктов сбора подарков для детей из присоединенных субъектов и участников спецоперации в рамках проекта "Москва помогает".

Добровольцы принимают подарки от горожан, сортируют их, проверяют сроки годности и упаковывают в стилизованные коробки.



В столице открылись пункты "Москва помогает"

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