Больше 40 пунктов "Москва помогает" открыли в столице – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Больше 40 пунктов "Москва помогает", где собирают подарки для участников СВО и жителей новых регионов РФ, открыли по всей столице. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Москва помогает" развернуты в парках и на 19 фестивальных площадках "Московских сезонов". <...> С 23 декабря – открытие на площадках зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество" и у главного входа на ВДНХ", – написал мэр.

Он рассказал, что горожане приносят на пункты сбора гумпомощи игрушки, теплую одежду, открытки и письма. Всего с начала их работы собрано уже порядка 21 тысячи подарков.

Ранее сообщалось, что в Москву по приглашению Сергея Собянина их регионов РФ прибыли первые 20 членов семей участников спецоперации. Для ни в столице организована специальная праздничная программа, в частности, они посетят "Елку мэра Москвы".



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