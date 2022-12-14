В Москву по приглашению мэра прибыли семьи участников СВО для празднования Нового года

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Первые 20 членов семей участников спецоперации приехали в Москву по приглашению Сергея Собянина для участия в новогодних мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.

"В столицу прилетели 20 членов семей, а в ближайшее время прибудут еще. Для них будет организована специальная праздничная программа", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что семьи прибыли из Чукотского и Ямало-Ненецкого округов, Магаданской области и Салехарда. Для них в столице организуют посещение "Елки мэра Москвы", представления на ВДНХ и в Парке Горького, а также другие мероприятия.

В комитете по туризму добавили, что для семей участников спецоперации из других регионов страны в столице организуют специальную экскурсионную программу "Зимняя сказка".

Ранее сообщалось, что приглашения от Сергея Собянина на "Елку мэра Москвы" получили 42 тысячи детей, имеющих достижения в учебе или спорте. Гостями мероприятий, которые пройдут с 24 декабря 2022 года по 6 января 2023 года, также станут дети из малообеспеченных семей, оставшиеся без попечения родителей, и с ограниченными возможностями здоровья.



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