Дети мобилизованных получат билеты на традиционные новогодние елки мэра Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Посетителей новогодних мероприятий "Елка мэра Москвы – 2023" ожидают мастер-классы, встречи с персонажами известных мультфильмов и другие развлечения. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.



Новогодние мероприятия пройдут в Гостином дворе с 24 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. Приглашения от Сергея Собянина получили более 42 тысяч детей, имеющих достижения в учебе, спорте, а также ставших лауреатами разных премий и конкурсами.

Гостями программ также станут дети из малообеспеченных семей, оставшиеся без попечения родителей, и с ограниченными возможностями здоровья.

В фойе здания гостей встретят Дед Мороз и Снегурочка. Помощники сказочного волшебника помогут ребятам найти своим места в зале.

В ходе спектакля ребятам расскажут о чудесах, благодаря которым можно проявить доброту и заботу о близких и друзьях. На мероприятии также запланировано неожиданное появление главного символа праздника – новогодней ели.

Близкие и сопровождающие юных гостей смогут провести время в мультикинотеатре, где увидят трансляцию спектакля.

В преддверии Нового года москвичи смогут принять участие в благотворительной акции "Исполни желание". Она пройдет с 1 по 27 декабря для детей с ограниченными возможностями здоровья и тяжелыми заболеваниями.

Горожане смогут исполнить мечту ребенка, отправив ему подарок. За время проведения акции подарки, в том числе от артистов, бизнесменов, телеведущих и спортсменов, к Новому году получили более тысячи детей.



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