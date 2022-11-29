Москвичам предложили принять участие в благотворительной акции "Исполни желание"

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В Москве состоится новогодняя благотворительная акция "Исполни желание". Принять участие в ней сможет любой желающий в период с 1 по 27 декабря. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Акция направлена на исполнение желаний детей с ограниченными возможностями здоровья и тяжелыми заболеваниями.

С 1 по 7 декабря дети напишут письма Деду Морозу. Их разместят на сайте Московской дирекции массовых мероприятий в разделе "Исполни желание".

Для того чтобы исполнить желание ребенка горожанину необходимо выбрать любое письмо и нажать "исполнить желание", а затем привезти приобретенный подарок в офис Московской дирекции массовых мероприятий. Часы приема подарков указаны на сайте организации.

Акция проводится с 2014 года департаментом культуры города Москвы и Московской дирекцией массовых мероприятий. За это время подарки, в том числе от артистов, бизнесменов, телеведущих и спортсменов к Новому году получили более тысячи детей.

Помимо этого, москвичи смогут принять участие в благотворительной акции "Добрая елка". Акцию проведут с целью исполнить желания подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций. Возможность исполнить свои мечты получат дети и подростки в возрасте от трех до 17 лет из малообеспеченных семей, сироты, имеющие ограничения по здоровью, а также горожане старше 60 лет.

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