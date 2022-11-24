Почта для писем Деду Морозу заработала на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новогодняя почта Деду Морозу заработала на ВДНХ, там оборудовали четыре ящика для писем зимнему волшебнику, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Юные посетители и их родители могут отправить письма, подписанные открытки или рисунки. Это прекрасная возможность рассказать зимнему волшебнику о самых заветных желаниях", – говорится в сообщении.

Все послания будут доставлены в Московскую усадьбу Деда Мороза или в его резиденцию в Великом Устюге. Помимо этого, жители столицы, которые оставят обратный адрес, обязательно получат ответ.

В скором времени к четырем ящика добавят еще шесть. Их установят на территории выставки, где обычно гуляют семьи с детьми. Почта зимнего волшебника будет работать на ВДНХ до 15 января следующего года.

С 18 ноября в 41 парке Москвы стартовала акция "Почта Деда Мороза". Отправить письмо волшебнику могут все желающие до 16 января. Всего установлено 58 ящиков, послания планируется забирать каждую неделю.

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