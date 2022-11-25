Названа стоимость визита Деда Мороза и Снегурочки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Стоимость визита Деда Мороза и Снегурочки практически не изменилась с прошлого года, однако цены могут отличаться в зависимости от сервисов. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, на некоторых сайтах визит Деда Мороза и Снегурочки обойдется в 1 500 рублей, а на других – в 7 000 рублей.

При этом в стоимость входит приезд, выступление с игровой программой, пение новогодних песен и вручение сладкого подарка. Обычно визит Деда Мороза и Снегурочки длится 15–60 минут, но за расширенную программу предусмотрена дополнительная плата в размере 500–1 000 рублей.

Ранее детский психолог Светлана Талмач посоветовала не лишать детей новогодних подарков в качестве наказания. Она пояснила, что подарок предполагает, что человек хочет сделать приятное безвозмездно. По ее словам, с помощью подарков получается дарить радость и удовольствие. Психолог добавила, что они дают ребенку почувствовать, что он важен сам по себе.



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