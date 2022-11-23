Россиян предупредили о подорожании новогодних елок из-за санкций

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

На рынке новогодних живых елок не хватает товаров, сообщает РБК со ссылкой на Рослесинфорг и ряд продавцов. В этом году деревья, традиционно поступающие в РФ из Европы, подпали под санкции.

Теперь такое новогоднее украшение магазины не смогут приобрести напрямую. Деревья из-за границы перевозят "частные дилеры", предупредил директор компании "Елки.ру" Владислав Пухарев. Поставок в этом году будет значительно меньше, поэтому существует большой риск появления дефицита данного товара еще до завершения новогодних праздников.

Так, в сравнении с 2021 годом цены на живые елки могут возрасти на 70%. В онлайн-магазине "ЖиваяЕлка.рф" поделились, что из-за сложностей в логистике цены на все деревья выросли в полтора или два раза.

Представители Россельхознадзора уточнили, что поставки на российский рынок стартуют в декабре. Елки из государств ЕС пока что будут поставляться, хоть и не так активно. По словам председателя Общественного совета при Рослесхозе Владимира Морозова, импортных елок в этот Новой год будет во много раз меньше.

Ozon с информацией о дефиците не согласился, отметив, что поставщики заблаговременно подготовились к сезону продаж, наладив логистику. Массовые продажи состоятся в начале декабря, заявили представители маркетплейса. Купить деревья можно будет как от зарубежного, так и от отечественного поставщика.

Ранее главред журнала "Московское наследие" Филипп Смирнов рассказал, что украшение столицы к Новому году поможет улучшить эмоциональное состояние горожан, создать у них ощущение праздника, несмотря на тяжелые времена. Он считает, что яркие акценты и освещение способствуют улучшению настроения.



В столичных гипермаркетах начали продавать новогодние украшения

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