В Москве откроются более 150 катков с искусственным льдом

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столице специалисты приступили к подготовке катков с искусственным льдом к зимнему сезону, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Заммэра уточнил, что процесс намораживания искусственного льда занимает несколько дней.

"Вначале основание катка выравнивают слоем песка, затем укладывают целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем. После этого подключают специальные холодильные установки и намораживают лед толщиной 10-12 сантиметров. На финальном этапе покрытие выравнивают и полируют с помощью ледозаливочных комбайнов", – приводятся слова Бирюкова в сообщении комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.

По его словам, в городе в этом году откроются более 150 катков с искусственным льдом, они расположатся во дворах, парках и других площадках города.

Бирюков добавил, что катки будут оснащены всей необходимой инфраструктурой, в числе которой освещение, точки проката, пункты оказания первой медпомощи и так далее.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ стартует новый зимний сезон. 25 ноября там откроется самый большой каток столицы. Одновременно на катке смогут находиться 4,5 тысячи человек. Ледовое покрытие там искусственное. Его площадь составит свыше 20 тысяч квадратных метров. Ледовые дорожки, украшенные иллюминацией, пройдут по Главной аллее, окружат фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок".

Там можно будет взять коньки на прокат или заточить свои. Также будут проводиться занятия для тех, кто желает научиться кататься. В новом сезоне для горожан и туристов будут проводить экскурсии на льду и различные мастер-классы.



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