Горнолыжные клубы Москвы и Подмосковья откроются для посетителей в декабре

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Горнолыжные клубы и комплексы столичного региона готовятся к открытию, сообщает "Вечерняя Москва".

Ожидается, что они начнут работать в начале и середине декабря. К примеру, горнолыжный курорт "Яхрома", расположенный в Дмитровском районе Московской области, начнет принимать посетителей с 15 декабря. На территории комплекса они смогут не только покататься на сноуборде, но и заняться иными видами активного спорта.

Можно будет прокатиться на катке, который действует на базе комплекса. Также доступны аттракционы по примеру тобогана.

В столичном комплексе "Кант" сезон зимних видов спорта стартует в первых числах декабря. Сейчас там идет напыление снега на объектах. К началу зимы откроются групповые и индивидуальные занятия по разным видам. Свободное катание на сноубордах и горных лыжах станет доступно чуть позже.

В конце декабря заработает парк "Фристайл" в подмосковном Дзержинске. Снежить первый склон там начнут с 18 декабря, а откроется он ориентировочно через три недели.

Комплекс "Лата Трэк" в Крылатском заработает через две недели. Там будет доступен тюбинг, горные лыжи, обучение зимним видам спорта от опытных инструкторов. Конкретные даты открытия будут указаны на официальном сайте комплекса.

Такие же опции для любителей зимних видов спорта предлагают на территории горнолыжного комплекса "Красная горка" в Подольске. С 18 декабря там запустят пушки для образования снежного покрытия на трассах и горках. Через пять дней начнут заснеживать учебные склоны, которые откроются через полторы недели, а потом уже основные. Полноценно занятия откроются через две недели.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ стартует новый зимний сезон. 25 ноября там откроется самый большой каток Москвы. Одновременно на катке смогут находиться 4,5 тысячи человек. Ледовое покрытие там искусственное. Его площадь составит свыше 20 тысяч квадратных метров. Вместе с инфраструктурой каток займет 53 тысячи квадратных метров. Ледовые дорожки, украшенные иллюминацией, пройдут по Главной аллее, окружат фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок".

В прошлом году в столице работали около четырех тысяч мест для активного зимнего отдыха. Речь идет о катах с искусственным и естественным льдом, лыжных трассах, ледяных горках и снежных городках, универсальных площадках для зимних видов спорта, лыжных базах, горнолыжных склонах, местах для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах, площадках для сноуборда.



Сезон катков стартовал в Москве

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