Около 4 тысяч мест для активного зимнего отдыха работают в Москве

В Москве работают около 4 тысяч объектов для зимнего отдыха

В Москве работают порядка 4 тысяч мест для активного зимнего отдыха, сообщается в телкграм-канале комплекса городского хозяйства.

Речь идет о катах с искусственным и естественным льдом, лыжных трассах, ледяных горках и снежных городках, универсальных площадках для зимних видов спорта, лыжных базах, горнолыжных склонах, мест для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах, площадки для сноуборда.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, на объектах есть необходимая инфраструктура: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, туалеты, точки питания. Особое внимание уделяется соблюдению эпидемиологических норм.

Ранее москвичам рассказали о спортивной программе на ВДНХ. Парк приглашает на тюбинговую горку и самый большой городской каток, а для детей подготовили квадроциклы и снегокаты.