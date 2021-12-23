В парках Москвы пройдет предновогодняя онлайн-программа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Предпраздничная онлайн-программа пройдет в парках столицы. Москвичи смогут присоединиться к тематическим мастер-классам, виртуальным выставкам и многим другим развлечениям, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорпарка.

"С тематической предновогодней программой в парках, подведомственных департаменту культуры, подписчики смогут подготовиться к новогодним праздникам: нарисовать открытки для близких, сделать уникальные сувениры своими руками", – рассказали в пресс-службе.

В рамках программы будет организована виртуальная выставка детских творческих работ на зимнюю тему. Она пройдет 24 декабря в 14:00 на страницах Бабушкинского парка в соцсетях.

29 декабря в социальных сетях парка состоится удаленный марафон новогодних творческих работ. Москвичи смогут увидеть видеоролик с поздравлениями и снимками, которые целый месяц гости присылали на почту парка.

Среди предновогодних мероприятий также значится серия мастер-классов по акварельной живописи, организованная парком "Северное Тушино". Пользователи смогут онлайн изобразить новогодних героев, зарисовки на парковую тематику и другие композиции. Получившиеся рисунки можно будет использовать при создании поздравительных открыток или в качестве декора дома. Занятия будут опубликованы 27 и 29 декабря.

Праздничную программу представят парки "Дубки" и "Гончаровский". Пользователям предложат новогодний парад мастер-классов. Ежедневно в 12:00 подписчики смогут сделать украшения для дома, праздничные фигурки и елочные игрушки в рамках тематического занятия.

"26 декабря из фетра и коктейльных трубочек участники смогут создать "спортивное" украшение коньки, 27 декабря – нарисовать новогоднюю ель, 28 декабря – сделать новогоднюю игрушку "Тигр", 29 декабря – деревянную экоподелку "Медведица и Умка", – рассказали в пресс-службе.

Ранее москвичам рассказали о спортивной программе на ВДНХ. Парк приглашает на тюбинговую горку и самый большой городской каток, а для детей подготовили квадроциклы и снегокаты.

