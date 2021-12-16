Онлайн-форум волонтеров в сфере культуры пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве с 17 по 19 декабря пройдет онлайн-форум волонтеров в сфере культуры, в рамках которого состоятся тренинги, обучающие занятия и открытые встречи, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся на портале мэра и правительства столицы.
Она отметила, что принять участие в мероприятии смогут не только волонтеры, но и все, кого интересует данный вид деятельности.
"На форуме выступят деятели культуры, эксперты и лидеры волонтерских объединений. Спикеры расскажут о многогранности современных культурных проектов и направлениях их поддержки со стороны добровольческого сообщества", – сказала Сергунина.
Прямая трансляция форума будет доступна на странице центра "Мосволонтер" в соцсети "ВКонтакте". Предварительная регистрация не потребуется.
Программа "Волонтеры культуры Москвы" была запущена в 2021 году. В рамках проекта уже более 5 тысяч человек работали в столичных музеях, библиотеках и на концертах.
15 декабря в Москве по итогам 2021 года наградили больше тысячи наиболее активных волонтеров, которые поддерживали патриотические мероприятия, помогали в организации культурных и других событий. Всего в команду центра "Мосволонтер" входят порядка 130 тысяч человек.
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