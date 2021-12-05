Путин отметил роль волонтеров во время пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин в приветствии к участникам и гостям церемонии вручения премии "Мы вместе" отметил, что во время пандемии коронавируса добровольцы взяли на себя огромную нагрузку.

"Мы знаем, какую огромную нагрузку взяли на себя волонтеры в условиях пандемии. Сколько сил, душевного тепла вложили в преодоление общей беды, рисковали собой", – сказал он.

Глава государства поздравил с днем волонтера всех причастных. По его словам, данный праздник, который отмечается в стране уже в пятый раз, свидетельствует о том, что деятельность добровольцев высоко ценится.

"Ваш труд благороден по своей сути, всегда нужен, всегда востребован, а ваш пример, безусловно, вдохновляет и побуждает к подобным действиям сотни тысяч, миллионы других наших граждан", – добавил президент.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ поздравила волонтеров и добровольцев с их днем.