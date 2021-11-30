Святенко: нужно искать возможность открывать волонтерские центры в разных округах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Доступность волонтерского движения на территории административных округов столицы сделает его еще популярнее. Такое мнение выразила сенатор РФ, представитель Мосгордумы в Совфеде Инна Святенко, передает Агентство "Москва".
Сенатор напомнила, что в период пандемии особенно активными были волонтеры, многие впервые в жизни открыли для себя такое движение.
"Вспомните, как тысячи людей из тех, кто раньше не занимался общественной деятельностью никогда, пришли и сказали: "Я хочу помочь". Поэтому крайне важно поддерживать это взаимодействие между активистами и предоставить на территориях площадки, которые станут точкой притяжения для волонтеров, где они смогут общаться и учиться, создавать и реализовывать новые проекты", – отметила Святенко.
По ее словам, площадки для волонтеров должны быть ближе к жителям, чтобы желающим присоединиться к движению было удобнее.
"Локальные сообщества могут стать особой силой в волонтерстве, главное – дать людям импульс, создать для них место встречи", – подчеркнула Святенко.
Сенатор добавила, что в настоящее время вопрос с открытием центра прорабатывается в Вешняках, а в будущем нужно искать возможность открывать такие площадки и в других округах столицы.
Также она напомнила, что в городе уже есть хороший опыт с выделением площадок для некоммерческих организаций (НКО). По ее словам, многие горожане уже получили возможность учить и учиться, просвещать, помогать. Эта практика должна расширяться и для волонтерского движения.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что на конкурс "Доброволец Москвы – 2021" в этом году подали заявки почти 10 тысяч человек. Всего было подано 858 заявок, большая часть из них – в номинации "Я волонтер".
Конкурс пройдет в несколько этапов. На данный момент завершен первый – прием заявок и обучение. Специалисты оценят конкурсные материалы участников, после чего начнется подготовка к финалу, который будет проходить с 1 по 19 декабря. Итоги конкурса подведут в конце декабря.
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