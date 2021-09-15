Столичные волонтеры смогут стать тренерами по основам добровольчества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице открыли школу тренеров по основам добровольчества "Обучай", в которой будут готовить волонтеров, чтобы они смогли сами проводить обучение, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Школу открыл ресурсный центр "Мосволонтер". Занятия будут проходить в очно-заочном формате в сентябре и октябре текущего года в течение двух недель.

"Этот проект направлен на развитие наставнических компетенций и подготовку специалистов для проведения обучающих программ по основам волонтерства. Выпускников школы пригласят пройти практику и стать тренерами для начинающих добровольцев ресурсного центра "Мосволонтер", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Участники поработают вместе со специалистами в сфере надпрофессионального образования и с представителями волонтерского движения.

Ранее сообщалось, что ресурсный центр "Мосволонтер" совместно с московским центром "Патриот.Спорт" планируют запустить в столичных школах программу "Первый шаг" по развитию добровольчества, участниками которой станут ученики от 7 до 18 лет, руководители волонтерских отрядов, педагоги-организаторы, педагоги допобразования, вожатые из 80 общеобразовательных организаций.

В конце июня Сергей Собянин открыл молодежный волонтерский центр на Ленинградском проспекте, в котором создано три универсальные площадки для организации мероприятий и взаимодействия с волонтерским сообществом – конференц-зал "Команда" на 70 человек, коворкинг "Инициатива" на 40 человек и коворкинг "Польза" на 20 человек.