Столичные волонтеры смогут стать тренерами по основам добровольчества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице открыли школу тренеров по основам добровольчества "Обучай", в которой будут готовить волонтеров, чтобы они смогли сами проводить обучение, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Школу открыл ресурсный центр "Мосволонтер". Занятия будут проходить в очно-заочном формате в сентябре и октябре текущего года в течение двух недель.
"Этот проект направлен на развитие наставнических компетенций и подготовку специалистов для проведения обучающих программ по основам волонтерства. Выпускников школы пригласят пройти практику и стать тренерами для начинающих добровольцев ресурсного центра "Мосволонтер", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.
Участники поработают вместе со специалистами в сфере надпрофессионального образования и с представителями волонтерского движения.
Ранее сообщалось, что ресурсный центр "Мосволонтер" совместно с московским центром "Патриот.Спорт" планируют запустить в столичных школах программу "Первый шаг" по развитию добровольчества, участниками которой станут ученики от 7 до 18 лет, руководители волонтерских отрядов, педагоги-организаторы, педагоги допобразования, вожатые из 80 общеобразовательных организаций.
В конце июня Сергей Собянин открыл молодежный волонтерский центр на Ленинградском проспекте, в котором создано три универсальные площадки для организации мероприятий и взаимодействия с волонтерским сообществом – конференц-зал "Команда" на 70 человек, коворкинг "Инициатива" на 40 человек и коворкинг "Польза" на 20 человек.
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