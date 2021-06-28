14:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин открыл молодежный волонтерский центр на Ленинградском проспекте.
"Вы просили, чтобы создали такой, постоянно действующий наш собственный дом волонтеров, молодежных волонтеров, молодежный центр волонтерства. Это было бы невозможно, если бы реально столько людей не участвовали в этом движении. Реально сотни тысяч москвичей участвуют так или иначе в волонтерском движении", – сказал Собянин.
По его словам, волонтеры начали активно помогать гражданам с начала пандемии коронавируса. Мэр назвал хорошей идеей создание движения волонтеров вакцинации, которые уже помогают людям.
Он подчеркнул, что власти думают над развитием новых площадок. Он обратил внимание на то, что понадобятся новые помощники, чтобы обеспечить москвичам комфортный процесс вакцинации и в то же время сохранить им защиту.
"Сложный процесс, но так как у нас медиков и врачей не прибавляется, нам нужна реальная ваша помощь", – сказал Собянин.
Он вручил 11 активистам памятные медали "Волонтеры Москвы".
В молодежном волонтерском центре создано три универсальные площадки для организации мероприятий и взаимодействия с волонтерским сообществом – конференц-зал "Команда" на 70 человек, коворкинг "Инициатива" на 40 человек и коворкинг "Польза" на 20 человек.
Залы оснастили комфортной мебелью, проектором и все необходимым для плодотворной групповой работы. Также в здании разместили рабочие помещения сотрудников городского учреждения "Мосволонтер".
Новый молодежный волонтерский центр станет местом притяжения для всех столичных добровольцев. В целях обмена опытом, обучения и общения для волонтеров здесь будут проводить круглые столы, семинары, мастер-классы, неформальные встречи и другие мероприятия.
Ранее сообщалось, что более пяти тысяч волонтеров присоединились к столичной акции "Помощники вакцинации" за время ее существования. Добровольцы помогают жителям города сориентироваться в мобильных пунктах вакцинации в ГУМе и фуд-молле "Депо", а также следят за соблюдением социальной дистанции и санитарных требований, помогают врачам выездных медицинских бригад.
По словам директора ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрия Покровского, во время праздников добровольцы были готовы выходить на помощь каждый день. Волонтеры работают ежедневно в две смены.
Для того чтобы присоединиться к акции "Помощники вакцинации", нужно подать заявку на сайте "Мосволонтер". Сделать это может любой желающий старше 14 лет. Добровольцев обеспечивают экипировкой, средствами индивидуальной защиты и питанием.
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