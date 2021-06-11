Волонтерами акции "Помощники вакцинации" в Москве стали более 5 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Е. Самарина

Более 5 тысяч волонтеров присоединились к столичной акции "Помощники вакцинации" за время ее существования. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Добровольцы помогают жителям города сориентироваться в мобильных пунктах вакцинации в ГУМе и фуд-молле "Депо", а также следят за соблюдением социальной дистанции и санитарных требований, помогают врачам выездных медицинских бригад.

По словам директора ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрия Покровского, во время майских праздников добровольцы были готовы выходить на помощь каждый день.

"Волонтеры Москвы продолжают активно помогать при проведении вакцинации. Их участие и поддержка важны как врачам, так и обычным москвичам, которые приходят на прививку", – сказал он.

Волонтеры работают ежедневно в две смены. Для того чтобы присоединиться к акции "Помощники вакцинации", нужно подать заявку на сайте "Мосволонтер". Сделать это может любой желающий старше 14 лет. Добровольцев обеспечивают экипировкой, средствами индивидуальной защиты и питанием.

Ранее сообщалось, что в Москву на стажировку ресурсного центра приехали волонтеры из 14 российских регионов.